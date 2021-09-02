Тащите сюда пианино: сеть взорвалась мемами про встречу Байдена и Зеленского
Тащите сюда пианино: сеть взорвалась мемами про встречу Байдена и Зеленского
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Байден и Зеленский 1 сентября провели переговоры в Вашингтоне. Политтехнолог Олег Пастернак опубликовал у себя в соцсети пост, в котором обратил внимание на позы глав двух государств.

«Что там говорят психологи о позах и жестах?», — задался он вопросом.

В комментариях под записью отметилась Елизавета Богуцкая.

«Байден просто хочет в туалет», — написала парламентарий. 

Хочет в туалет: депутат Рады от партии Зеленского поглумилась над Байденом

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на странную мимику Зеленского во время встречи с американским президентом. Глава украинского государства то и дело улыбался и заискивающе смотрел на Байдена.