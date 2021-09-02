Байден и Зеленский 1 сентября провели переговоры в Вашингтоне. Политтехнолог Олег Пастернак опубликовал у себя в соцсети пост, в котором обратил внимание на позы глав двух государств.
«Что там говорят психологи о позах и жестах?», — задался он вопросом.
В комментариях под записью отметилась Елизавета Богуцкая.
«Байден просто хочет в туалет», — написала парламентарий.
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на странную мимику Зеленского во время встречи с американским президентом. Глава украинского государства то и дело улыбался и заискивающе смотрел на Байдена.