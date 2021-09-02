Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая 1 сентября оставила в Facebook глумливый комментарий под постом о встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена

Тащите сюда пианино: сеть взорвалась мемами про встречу Байдена и Зеленского © president.gov.ua «Что там говорят психологи о позах и жестах?», — задался он вопросом. В комментариях под записью отметилась Елизавета Богуцкая. «Байден просто хочет в туалет», — написала парламентарий. Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на странную мимику Зеленского во время встречи с американским президентом. Глава украинского государства то и дело улыбался и заискивающе смотрел на Байдена.