София Ротару на днях поделилась в сторис Instagram совместным фото с сыном Русланом Евдокименко. Непривычный облик звезды удивил пользователей сети

Снимок с фрагментом сторис опубликовали в фан-аккаунте Ротару.

Певица с 46-летним сыном Русланом Евдокименко запечатлены в погожий летний день в поле. Оба в темных очках и головных уборах. Сын Ротару в деревенской соломенной шляпе, а сама певица полностью убрала волосы под хлопковую шапочку. В руках у нее подсолнух.

На фото добавлена подпись «Вот и лето прошло».

Концертный директор Ротару раскрыл секрет ее силиконовой маски © София Ротару/Инстаграм

«София Михайловна, берегите себя, мы хотим еще долго слушать ваши прекрасные песни и новые песни», «Мать моложе сына, браво!!!», «Любимая София Ротару», — порадовались поклонники певицы.

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Ранее концертный директор Ротару рассказал, пользуется ли звезда силиконовой маской для сохранения вечной молодости.