В рамках той ситуации, в которой сейчас оказалась администрация США, украинской делегации оказали достаточно внимания, чтобы она не обиделась, но мало внимания и конкретных обещаний, чтобы она была довольна. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз. Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что визит Зеленского не приведет к ухудшению российско-американских отношений.

Безусловно, после того как администрация Байдена устроила «заботу» о своих соратников в Афганистане, бросать украинскую администрацию на волю волн США не будут. Но учитывая явное обострение отношений с Китаем, Вашингтону невыгодно столь же резко обострять отношения с Россией, которые во многом зависят от поведения Украины, указал эксперт.

«Поэтому я думаю, что Зеленскому было сказано примерно следующее: «Ребята, сейчас посидите немножко тихо. Сейчас не время для всяких провокаций». Сейчас США важно затормозить движение России в сторону Китая, а значит, без нужды не напрягать отношения с Россией и без нужды не давать команды (Украина сама решения не принимает) на провокационные действия», — считает Жарихин.

В России достаточно адекватно оценили ситуацию и учли все риски, которые мог таить в себе визит президента Зеленского, было понятно, что по итогам этой поездки украинскому президенту дадут какие-то обещания, но неопределенные и достаточно скромные, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.