За поездку в такси без оплаты таксисты застваили пассажира полить голову и лицо зеленкой. Видеоролик разместили 2 сентября в Telegram-канале «Х***ый Днепр»

В Одессе облили зеленкой мемориальную доску члена «Правого сектора»* © Facebook

«Тело хотело бесплатно покататься в такси. Получив пару-тройку физических замечаний от таксистов, сам по доброй воле добавил себе наказание», — поглумились в паблике.

«Представьте, как увеличился спрос на зелёнку в последние три года», «Все решается через полицию! Страна идиотов!», «Когда понимаешь, что таксисты это братство! А не наша ущербная полиция, суды, прокуратура и государство которое призвано нас защищать!» — отреагировали в комментариях.

Ранее зеленкой на Дне независимости Украины плеснули в экс-президента страны Петра Порошенко, он получил ожог глаза.