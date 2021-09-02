Согласно тексту письма, МВД Украины рассматривает вероятность прибытия в ближайшее время более 5 тысяч беженцев из Афганистана. Глава МВД Денис Монастырский обратился к премьер-министру из-за беспокойства Государственной миграционной службы Украины.
По их данным, в трех имеющихся на Украине пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства поместится лишь около 500 человек. Около 400 беженцев готовы принять Волынский, Черниговский и Николаевский депортационные центры. За счет открытия палаточного городка появится еще 300 мест.
В министерстве внутренних дел предложили рассмотреть вопрос о размещении 3 тысяч афганских беженцев в двух законсервированных тюрьмах, после их переоборудования. Это Ирпенский исправительный центр и Бучанская исправительная колония в Киевской области. Их предлагается передать из сферы управления минюста в сферу управления Государственной миграционной службы.
Однако в минюсте не хотят отдавать для размещения беженцев объекты, которые можно выгодно приватизировать. Там предложили как альтернативу здания Черкасской, Черниговской и Кременчугской исправительных колоний.
Ранее Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Афганистана, которые вывезли более 650 человек. По оценкам МИД Украины, еще около 200 граждан Украины обратились в ведомство с просьбой об эвакуации.