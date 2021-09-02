Власти Украины намерены разместить беженцев из Афганистана в законсервированных тюрьмах, депортационных центрах и палаточных городках. Об этом 1 сентября сообщил сайт detective-info со ссылкой на письмо главы МВД Украины Дениса Монастырского премьеру Денису Шмыгалю

Согласно тексту письма, МВД Украины рассматривает вероятность прибытия в ближайшее время более 5 тысяч беженцев из Афганистана. Глава МВД Денис Монастырский обратился к премьер-министру из-за беспокойства Государственной миграционной службы Украины.

По их данным, в трех имеющихся на Украине пунктах временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства поместится лишь около 500 человек. Около 400 беженцев готовы принять Волынский, Черниговский и Николаевский депортационные центры. За счет открытия палаточного городка появится еще 300 мест.

В министерстве внутренних дел предложили рассмотреть вопрос о размещении 3 тысяч афганских беженцев в двух законсервированных тюрьмах, после их переоборудования. Это Ирпенский исправительный центр и Бучанская исправительная колония в Киевской области. Их предлагается передать из сферы управления минюста в сферу управления Государственной миграционной службы.

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Ранее Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Афганистана, которые вывезли более 650 человек. По оценкам МИД Украины, еще около 200 граждан Украины обратились в ведомство с просьбой об эвакуации.