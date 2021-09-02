Президент Польши Анджей Дуда намерен подписать указ о введении режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса. Об этом 1 сентября сообщило издание Rzeczpospolita

Миграционная волна-2021. Как случай помог Лукашенко в пограничном конфликте с Евросоюзом © AFP, Wojtek RADWANSKI начали возводить на границе забор из колючей проволоки.

В случае введения режима ЧС в 183 приграничных населенных пунктах запретят проведение массовых мероприятий. Будет закрыт въезд проживающим в других местах полякам, а также журналистам. Нарушителям грозит штраф или даже арест.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Некоторые государства решили отгородиться от Белоруссии заборами. Однако в Литве в ходе строительства ограждения закончилась проволока.