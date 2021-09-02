Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для обложки юбилейного выпуска журнала Elle на Украине. Снимок 2 сентября опубликовали в аккаунте Elle Ukraine в Instagram

«Контузило на аудиогиде»: Зеленская восхитила платьем, но не порадовала работой © Елена Зеленская/Instagram

«Журнал ELLE празднует свое 20-летие в Украине! Встречайте юбилейный номер с Еленой Зеленской на обложке!» — написали в аккаунте издания.

Также в номере читателей ждет интервью с украинской первой леди и «самые яркие фотосессии и материалы за всю историю» украинского издания ELLE.

Автор снимка — украинский фотограф Степан Лисовский. Журнал появится в продаже 3 сентября.

Это не первый опыт Елены Зеленской в съемке для глянца. Ранее она позировала для обложки декабрьского номера Vogue Украина в 2019 году.

Елена Зеленская (Кияшко) вышла замуж за Владимира Зеленского в 2003 году. До его избрания президентом Украины в 2019 году она была одним из сценаристов «Квартала 95». У пары двое детей — дочь Александра и сын Кирилл.

была одним из сценаристов студии "Квартала 95"

Больше читайте тут: https://gordonua.com/bulvar/news/elena-zelenskaya-snyalas-dlya-oblozhki-ukrainskogo-glyanca-1570398.html была одним из сценаристов студии "Квартала 95"