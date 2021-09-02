«Подразнить медведя» и «забыть» оружие. На юге Украины проходят крупнейшие учения НАТО
«Подразнить медведя» и «забыть» оружие. На юге Украины проходят крупнейшие учения НАТО
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По словам Песков, вступление Украины в альянс несет потенциальную угрозу России, так как НАТО приблизится к ее границам.

«Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер с тем, чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ», — сказал Песков.

В совместном заявлении стран по итогам встречи президентов США и Украины отмечается, что США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы в этом направлении, но о сроках вступления в альянс или получения Плана действий по членству ничего не сообщается.