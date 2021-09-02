Россия будет вынуждена предпринимать контрмеры в случае вступления Украины в НАТО, чтобы обеспечить собственную безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» 2 сентября

«Подразнить медведя» и «забыть» оружие. На юге Украины проходят крупнейшие учения НАТО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер с тем, чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ», — сказал Песков.

В совместном заявлении стран по итогам встречи президентов США и Украины отмечается, что США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы в этом направлении, но о сроках вступления в альянс или получения Плана действий по членству ничего не сообщается.