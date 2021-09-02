По словам Песков, вступление Украины в альянс несет потенциальную угрозу России, так как НАТО приблизится к ее границам.
«Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер с тем, чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ», — сказал Песков.
В совместном заявлении стран по итогам встречи президентов США и Украины отмечается, что США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы в этом направлении, но о сроках вступления в альянс или получения Плана действий по членству ничего не сообщается.