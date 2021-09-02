Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров 1 сентября разместил в Instagram свои фото с высунутым языком на фоне Белого дома и вызвал шквал критики от пользователей соцсети

Пресс-секретарь Владимира Зеленского опубликовал две версии снимка — с серьезным профилем на фоне монумента Джорджу Вашингтону и второй вариант — с улыбкой и высунутым языком. На втором фото он сделал вид, что держит верхушку монумента в пальцах.

Он предложил подписчикам выбрать, какой вариант лучше.

«Конечно, второй», «Дядько, ты дурак?», «А кто-то из взрослых дома есть?», «Клоунидзе», «Родной брат Мендель», «Что смешного?», «Не только позорище, а преступление против государства — так унизить Украину перед США…», «Позор Украины на высшем уровне», — расстроились пользователи.

Сергей Никифоров стал пресс-секретарем Зеленского 9 июля 2021 года. Ранее на этой должности была Юлия Мендель, которой также доставалось за целый ряд ошибок и промахов на посту.