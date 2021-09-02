Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимир Зеленским. Встреча лидеров стран длилась около двух часов. Совместная пресс-конференция по итогам встречи не состоялась, президент Байден после переговоров заслушал плановый еженедельный экономический брифинг.
«Цинично сказано, что США будут оказывать «помощь» в борьбе с коррупцией» — ссылается собеседник издания на требование США немедленно избрать главу Специального антикоррупционного бюро Украины, структуры с широкими силовыми полномочиями, напрямую управляемой из Вашингтона.
Цели по внешнему контролю ясно сформулированы, и Украина с ними соглашается, резюмировал Погребинский.
Полностью интервью можно прочитать здесь.