Михаил Погребинский: кто он
Михаил Погребинский: кто он
© Владимир Трефилов
Ранее в Белом доме закончилась встреча президента Соединенных Штатов Джо Байдена с президентом Украины Владимир Зеленским. Встреча лидеров стран длилась около двух часов. Совместная пресс-конференция по итогам встречи не состоялась, президент Байден после переговоров заслушал плановый еженедельный экономический брифинг.

«Цинично сказано, что США будут оказывать «помощь» в борьбе с коррупцией» — ссылается собеседник издания на требование США немедленно избрать главу Специального антикоррупционного бюро Украины, структуры с широкими силовыми полномочиями, напрямую управляемой из Вашингтона.

Цели по внешнему контролю ясно сформулированы, и Украина с ними соглашается, резюмировал Погребинский. 

Полностью интервью можно прочитать здесь.   