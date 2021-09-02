США показали, что они готовы на все возможные действия, чтобы получить контроль над стратегическими отраслями украинской экономики и судебной системой страны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов Джо Байдена с президентом Украины Владимир Зеленским. Встреча лидеров стран длилась около двух часов. Совместная пресс-конференция по итогам встречи не состоялась, президент Байден после переговоров заслушал плановый еженедельный экономический брифинг.

«Цинично сказано, что США будут оказывать «помощь» в борьбе с коррупцией» — ссылается собеседник издания на требование США немедленно избрать главу Специального антикоррупционного бюро Украины, структуры с широкими силовыми полномочиями, напрямую управляемой из Вашингтона.

Цели по внешнему контролю ясно сформулированы, и Украина с ними соглашается, резюмировал Погребинский.

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