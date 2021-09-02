Доска Иванову установлена на углу Дерибасовской и Преображенской улиц.
«Неизвестные сепаратисты облили зеленкой памятную доску десятнику Правый сектор/ Одесса — Игорю Иванову. Благодаря Иванову мы с вами живем в мирной Одессе. Игорь даже после смерти не дает покоя местным колоборантам, которые откровенно ждут РФ», — написал Ганул.
Он пообещал отмыть доску и призвал полицейских расследовать инцидент.
2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников Майдана и Антимайдана. Проукраинские активисты Игорь Иванов и Андрей Бирюков были застрелены на Греческой площади. Тогда же майдановцы подожгли Дом профсоюзов в Одессе с находившимися в нем людьми. Всего погибли 48 человек, большинство — при пожаре в Доме профсоюзов.
* Деятельность организации запрещена в РФ