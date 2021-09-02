В Одессе неизвестные плеснули зеленкой на табличку в память о гибели 2 мая 2014 года члена «Правого сектора» Игоря Иванова. Об этом сообщил в Fecebook активист Демьян Ганул 2 сентября

«Одесса - мама»: Зеленский поздравил одесситов с Днем города © president.gov.ua

«Неизвестные сепаратисты облили зеленкой памятную доску десятнику Правый сектор/ Одесса — Игорю Иванову. Благодаря Иванову мы с вами живем в мирной Одессе. Игорь даже после смерти не дает покоя местным колоборантам, которые откровенно ждут РФ», — написал Ганул.

Он пообещал отмыть доску и призвал полицейских расследовать инцидент.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения сторонников Майдана и Антимайдана. Проукраинские активисты Игорь Иванов и Андрей Бирюков были застрелены на Греческой площади. Тогда же майдановцы подожгли Дом профсоюзов в Одессе с находившимися в нем людьми. Всего погибли 48 человек, большинство — при пожаре в Доме профсоюзов.

* Деятельность организации запрещена в РФ