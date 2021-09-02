В целом визит выглядит как пиар-ход со стороны Зеленского и вынужденный шаг в поддержку союзника со стороны Байдена, причем обставленный рядом унизительных и пренебрежительных эпизодов в отношении самого Зеленского. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Сам Зеленский выглядел как сочетание гордого, но малозначимого гетмана вроде Выговского и учителя Голобородько из сериала «Слуга народа», который и сделал его таким популярным. Все его пробежки вокруг Белого дома и переговоры с важным лицом смотрятся несколько противоречиво, отметил эксперт.

«Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который заявлял, что визит Зеленского в США не несет риски для американо-российских отношений, в конечном итоге оказался прав. Потому что каких-то масштабных и конкретных мер помощи Украине принято не было. В основном это декларация о намерениях, выражение общих слов поддержки территориальной целостности Украины и осуждения России и «российской агрессии»», — считает Безпалько.

Но, несмотря на то что этот визит не является переломным моментом в украино-американских и российско-американских отношениях, он ни для Донбасса, ни для России не сулит ничего хорошего, заключил собеседник издания.

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