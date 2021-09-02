Властям Украины известны условия для вступления в НАТО, это не зависит исключительно от США. Об этом на брифинге для прессы 1 сентября сказала пресс-секретарь президента США Джен Псаки

В Кремле негативно оценили стремление Украины в НАТО © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

По ее словам, США призывают к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для претендентов, когда они будут «готовы и способны» выполнить обязательства по членству и внести вклад в безопасность в евроатлантическом регионе.

«Есть шаги, которые Украине необходимо предпринять. Они очень хорошо знакомы с ними: усилия по продвижению реформ в области верховенства права, модернизации оборонного сектора и расширению экономического роста. Это шаги, которые должны предпринять такие страны-кандидаты, как Украина, чтобы соответствовать стандартам членства в НАТО», — сказала Псаки.

Она отметила, что США поддерживают усилия Украины в этом направлении.

В совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров Байдена и Зеленского отмечается, что США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы в этом направлении, но о сроках ничего не сообщается.