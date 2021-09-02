Пресс-секретарь президента США подчеркнула, что решение о вступлении новой страны в Альянс принимает не США единолично, его должны поддержать и остальные члены НАТО.
По ее словам, США призывают к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для претендентов, когда они будут «готовы и способны» выполнить обязательства по членству и внести вклад в безопасность в евроатлантическом регионе.
«Есть шаги, которые Украине необходимо предпринять. Они очень хорошо знакомы с ними: усилия по продвижению реформ в области верховенства права, модернизации оборонного сектора и расширению экономического роста. Это шаги, которые должны предпринять такие страны-кандидаты, как Украина, чтобы соответствовать стандартам членства в НАТО», — сказала Псаки.
Она отметила, что США поддерживают усилия Украины в этом направлении.
В совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров Байдена и Зеленского отмечается, что США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы в этом направлении, но о сроках ничего не сообщается.