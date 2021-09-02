Сборная Украины по футболу 1 сентября не удержала победный счет в матче с Казахстаном в отборе на чемпионат мира-2022. Эта встреча стала дебютной для и.о. главного тренера украинской команды Александра Петракова. Большинство экспертов и болельщиков раскритиковали футболистов национальной команды, досталось и их наставнику

В отборочном турнире к мировому первенству в Катаре Украине помимо Казахстана противостоят Франция, Босния и Герцеговина, а также Финляндия. В Астане команда Петракова на 96-й минуте пропустила гол, сыграв в итоге в ничью — 2:2. Эта осечка практически лишила украинскую сборную шансов на первое место и прямой выход на чемпионат мира.

Позором игру с Казахстаном назвал украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло.

«Знал что наши игроки зажравшиеся пижоны, но не знал что на столько. Опозорили страну и подвели главного тренера. Еще раз убеждаюсь, сытые коты не могут быть профессионалами. У них все,-хи-хи-ха-ха, а потом извините. Ваши извинение никому не нужны….. Вы одеваете футболку национальной сборной. В вашу честь исполняют национальный гимн…. Буратины неотесанные…», — написал он у себя в Facebook.

В похожем ключе высказались в интернете и многие поклонники украинской сборной.

«Пробивают дно игроки…нашим "звездам" пора опустится», «С такой игрой нечего позориться на ЧМ. Все видели игру с Австрией, второй тайм с Македонией, все игры отбора ЧМ!? Ничего не поменялось, потому что Петраков за один день ничего в головах звёзд украинского футбола не поменяет», «Не умеют играть. Пусть идут картошку на поле собирать».

Свою порцию критики получил и глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Никакого примирения: Петраков ответил, позовет ли в сборную игроков из чемпионата России © скриншот видео "Ukrainian Assoсiation of Football"

В текущем отборочном турнире Украина не одержала еще ни одной победы, сведя все четыре игры к ничьей. Теперь она отстает от лидера группы Франции на три очка, при этом французы имеют на одну игру меньше. Третью строчку занимает Финляндия, в активе которой два очка после двух игр.

Прямую путевку на ЧМ-2022 получат победители групп, команды, занявшие вторые места выходят в стыковые матчи.