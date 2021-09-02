Между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Джо Байденом состоялся откровенный разговор, напрочь лишенный каких-либо «реверансов». Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook 2 сентября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Странный Зеленский, недоверчивый Байден: как прошла встреча лидеров Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

«Это идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом», — сказал Кулеба.

Зеленского и Байдена он назвал «сильными лидерами двух сильных стран», а также поблагодарил Вашингтон за серьезную поддержку Украины в различных направлениях.

Президенты США и Украины встретились в Вашингтоне 1 сентября. Переговоры в Белом доме продлились около 2 часов.

Политолог Дмитрий Абзалов в видеоинтервью изданию Украина.ру ранее выразил мнение, что единственная возможность Зеленского заинтересовать Байдена — разыграть карту брошенного союзника на фоне событий в Афганистане, то есть сказать при встрече: вы собираетесь нас сейчас бросить, как Афганистан, то такое начнётся, вы должны нас поддержать. По словам эксперта, продвижение концепции, что Вашингтон предаёт всех союзников — это очень серьёзный удар по Байдену, а он и боится такой позиции, поэтому, собственно, и просил молчать про «Северный поток-2».