По его словам, президент Украины смог прямо задать своему американскому коллеге все интересующие его вопросы, а идеи, высказанные по итогам переговоров, были взяты в работу обеими сторонами.
«Это идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом», — сказал Кулеба.
Зеленского и Байдена он назвал «сильными лидерами двух сильных стран», а также поблагодарил Вашингтон за серьезную поддержку Украины в различных направлениях.
Президенты США и Украины встретились в Вашингтоне 1 сентября. Переговоры в Белом доме продлились около 2 часов.
Политолог Дмитрий Абзалов в видеоинтервью изданию Украина.ру ранее выразил мнение, что единственная возможность Зеленского заинтересовать Байдена — разыграть карту брошенного союзника на фоне событий в Афганистане, то есть сказать при встрече: вы собираетесь нас сейчас бросить, как Афганистан, то такое начнётся, вы должны нас поддержать. По словам эксперта, продвижение концепции, что Вашингтон предаёт всех союзников — это очень серьёзный удар по Байдену, а он и боится такой позиции, поэтому, собственно, и просил молчать про «Северный поток-2».