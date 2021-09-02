В сети продолжается обсуждение встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, которая прошла 1 сентября в Вашингтоне. Пользователи соцсетей решили поупражняться в остроумии и придумали целый ряд мемов, посвященных переговорам лидеров двух стран

Встреча Байдена и Зеленского состоялась в Овальном кабинете Белого дома, она длилась чуть больше двух часов.

Одной из самых популярных картинок стал мем, отсылающий к знаменитому номеру тогда еще комика Зеленского на шоу «Квартала-95» про необычную технику игры на рояле.

Согласно задумке, Байден хочет лично оценить музыкальный талант Зеленского.

Автор другого мема решил обыграть недавние переговоры американского лидера с премьером Израиля. Тогда многие подумали, что Байден заснул посреди разговора, однако, как оказалось, тот просто слушал своего собеседника с полузакрытыми глазами.

Не обошли стороной пользователи соцсетей сравнение Зеленского с Моникой Левински, чему поспособствовала не только схожесть их фамилий, но и оговорка одного из американских СМИ, а также место проведения переговоров — Овальный кабинет.

Также в соцсетях прошлись по странному поведению Зеленского во время встречи с Байденом. Комментаторы обратили внимание на необычную мимику украинского президента и его заискивающий взгляд на главу США.