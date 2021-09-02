Кулеба находится с Владимиром Зеленским в Сан-Франциско в штате Калифорния. Он прокомментировал для зрителей встречу Зеленского с Байденом.

«План трансформации Украины» от Зеленского. Пустая «маниловщина» или циничный расчёт?
«План трансформации Украины» от Зеленского. Пустая «маниловщина» или циничный расчёт?
По его словам, Украина остается приоритетом внешней политики США.

«Это классический пример "win-win", то есть "победа-победа", когда обе стороны получили то, что хотели и остались довольны», — заявил министр.

По мнению Кулебы, и Соединенные Штаты, и президент Байден лично поддерживают Украину, и партнерство стран вышло на новый уровень.

Он отметил, что идеи, которые обсуждались на встрече президентов, уже взяты в работу чиновниками обоих государств.

«Дальше будет много работы. Мы будем работать. Вскоре состоится заседание Комиссии стратегического партнерства Украины и США, на котором в частности будет рассмотрен План трансформации Украины, и в конце концов, все будет хорошо», — заключил Кулеба.

Ранее Кулеба предположил, что до окончания президентского срока Джо Байден посетит Украину с ответным визитом.

 