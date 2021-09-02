Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 сентября в видеообращении к гражданам Украины в Facebook охарактеризовал переговоры президентов Украины и США как выигрышную ситуацию для обеих государств

Кулеба находится с Владимиром Зеленским в Сан-Франциско в штате Калифорния. Он прокомментировал для зрителей встречу Зеленского с Байденом.

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«Это классический пример "win-win", то есть "победа-победа", когда обе стороны получили то, что хотели и остались довольны», — заявил министр.

По мнению Кулебы, и Соединенные Штаты, и президент Байден лично поддерживают Украину, и партнерство стран вышло на новый уровень.

Он отметил, что идеи, которые обсуждались на встрече президентов, уже взяты в работу чиновниками обоих государств.

«Дальше будет много работы. Мы будем работать. Вскоре состоится заседание Комиссии стратегического партнерства Украины и США, на котором в частности будет рассмотрен План трансформации Украины, и в конце концов, все будет хорошо», — заключил Кулеба.

Ранее Кулеба предположил, что до окончания президентского срока Джо Байден посетит Украину с ответным визитом.