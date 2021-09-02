Идею о переименовании Украины в Русь-Украину в Офисе президента рассматривают уже несколько месяцев, рассказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной групе по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) Алексей Арестович в комментарии телеграм-каналу «Политика страны» 1 сентября

Ранее Арестович заявил, что поддерживает смену названия Украины для того, чтобы лишить Россию ее исторического наследия.

«Я предложил эту идею несколько месяцев назад. Многие люди в раздумьях до сих пор. Конкретных людей я не буду называть, но если вы посмотрите на два обращения президента: на День Независимости и на День Крещения Руси, то в них звучала Русь-Украина. В сумме раз пять в двух речах», — подчеркнул Арестович.

Зеленского просят переименовать Украину в Русь © vesti.ua

Арестович напомнил, что в украинских школах история Киевской Руси уже переименована в историю Руси-Украины, и предложил сделать что-то более конкретное на государственном уровне.

Ранее Арестович говорил, что, по его мнению, процесс переименования Украины пройдет безболезненно, как уже было с переименованием Македонии в Северную Македонию.