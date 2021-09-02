Поставки в Европу голубого топлива по «Северному потоку - 2» могут начаться уже в 2021 году. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума — 2021 (ВЭФ) сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов, передает РИА Новости 2 сентября

«Думаю, прокачка газа по "Северному потоку — 2" начнется в этом году», — заявил Шульгинов.

«Северный поток - 2»: промежуточный финиш

В конце июля сообщалось, что «Северный поток — 2» готов на 99%. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.

В рамках визита Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский договорились продолжать выступать против «Северного потока-2», так как видят в нем угрозу для европейской энергетической безопасности.

Ранее США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Американская сторона обязалась не препятствовать достройке газопровода, ФРГ будет настаивать на продлении действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины, иначе против Москвы введут санкции.