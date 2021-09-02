Жители Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Киевской областей обратились за материальной помощью в общественную организацию «Фонд «Единый Донбасс»», сообщает ДАН 2 сентября со ссылкой на пресс-службу фонда

Фонд был создан в 2017 году совместно главами ДНР и ЛНР Александром Захаченко и Игорем Плотницким для реализации программы гуманитарной помощи для жителей Народных Республик. В 2021 году гумпрограмма была расширена.

«Ранее у нас не было возможности охватить заявления со всей территории Украины, однако информация об обращениях с территории Украины аккумулировалась в Фонде. Теперь, когда Гуманитарная программа расширена, мы ожидаем увеличения количества обращений русскоязычных граждан с территории Украины, которые нуждаются в помощи», — говорится в сообщении.

«Единая Россия» начала сотрудничать с Союзом добровольцев Донбасса © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На данный момент к уже существующим категориям граждан, которые могут претендовать на помощь фонда, добавилась новая —русскоязычные жители Украины или их родственники, попавшие под дискриминацию по вопросам культуры, русского языка или поддержки идей Русского мира на территории Украины, принимающих или принимавших участие в судебных процессах.