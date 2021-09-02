Фонд был создан в 2017 году совместно главами ДНР и ЛНР Александром Захаченко и Игорем Плотницким для реализации программы гуманитарной помощи для жителей Народных Республик. В 2021 году гумпрограмма была расширена.
«Ранее у нас не было возможности охватить заявления со всей территории Украины, однако информация об обращениях с территории Украины аккумулировалась в Фонде. Теперь, когда Гуманитарная программа расширена, мы ожидаем увеличения количества обращений русскоязычных граждан с территории Украины, которые нуждаются в помощи», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на сегодняшний день ведется работа по подготовке для рассмотрения на заседаниях комиссии комплектов документов жителей Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Киевской областей с целью дальнейшего оказания им материальной помощи на лечение и реабилитацию.
На данный момент к уже существующим категориям граждан, которые могут претендовать на помощь фонда, добавилась новая —русскоязычные жители Украины или их родственники, попавшие под дискриминацию по вопросам культуры, русского языка или поддержки идей Русского мира на территории Украины, принимающих или принимавших участие в судебных процессах.