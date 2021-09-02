Киев не собирается выполнять Минские соглашения, поскольку в их рамках не может быть принято решение о «прекращении войны с россиянами». Об этом в интервью порталу Лига.нет Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников

«Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история», — сказал украинский министр.

Точка невозврата. Кабмин Украины фактически одобрил отказ от Минских соглашений © kmu.gov.ua

«Вопрос не в формате. А в том, о чем говорить. Ну, будут США пятым лидером в Нормандии — что дальше? Должна быть какая-то наполненность. Пока россияне не выполнили даже те обещания, которые Путин давал на саммите в 2019 году в Париже», — заявил Резников.

Ранее представители Киева неоднократно под разными предлогами уклонялись от выполнения Минских соглашений по урегулированию в Донбассе и заявляли о необходимости их изменить.

США во время визита Зеленского заявили о поддержке продолжения переговоров в нормандском формате и урегулирования конфликта на востоке Украины на принципах международного права. При этом США возлагают ответственность за продолжение конфликта в Донбассе на Россию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что США на встрече президентов Зеленского и Байдена не побудили Киев выполнить Минские соглашения.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.