Западу выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять на Россию». Об этом 2 сентября заявил глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров в ходе выступления перед представителями спортивного общества Свердловской области, передает РИА Новости

Украина.ру на Youtube Военный эксперт оценил вооруженный потенциал Украины и РФ - видео