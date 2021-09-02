«Уже президент Зеленский заявил, что "если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию", это он официально заявил в интервью. И молчание Запада выдает его с головой, значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию», — сказал Лавров.
В начале августа уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям покинуть страну. Президент Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью и вовсе посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России».