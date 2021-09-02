Член комитета Сената по международным отношениям, сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз заявил, что «Северный поток-2» угрожает национальной безопасности союзников США и самим Соединенным Штатам, передает 2 сентября «Голос Америки»*

По словам Круза, США «не должны отдавать союзников своим противникам».

«Сообщения о сегодняшней встрече президента Байдена и президента Зеленского обескураживают. Администрация Байдена-Харрис по-прежнему привержена тому, чтобы позволить Владимиру Путину завершить строительство газопровода "Северный поток-2"», — посетовал сенатор.

«Северный поток-2»: Вместо новых санкций против проекта Зеленский получил от США старого советника © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Круз заявил, что «солнечные батареи не остановят агрессию России», а от США, по его мнению, требуются действия, направленные на обеспечение энергетической безопасности, целостности и инфраструктуры стран-союзниц, а в конечном итоге и самих США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что «Северный поток-2» не может представлять ни для кого угрозу. Ранее власти России неоднократно заявляли, что это исключительно коммерческий проект.

Предыдущий президент США Дональд Трамп, по информации издания The Wall Street Journal, в 2018 году в обмен на отказ от строительства «Северного потока-2» предлагал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель не повышать пошлины на сталь и алюминий, однако та отказалась. Затем эстафету сопротивления газопроводу перехватил нынешний президент США Джо Байден, однако впоследствии его администрация отказалась от дальнейшего санкционного давления на участников проекта, дабы ещё сильнее не портить отношения с Германией — своим главным союзником в Европе, что дало толчок к продолжению строительства «Северного потока-2».

* СМИ, выполняющее функции иноагента