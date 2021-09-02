Одессе 2 сентября исполняется 227 лет. В честь празднования горожане с самого утра установили рекорд: на рассвете в море на каяках и SUP-бордах вышли сразу 409 человек

В Украине знают, что можно спрятать в торт «Наполеон» Поздним вечером на Потемкинской лестнице запустят праздничный фейерверк. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил одесситов, отметив, что Одесса — это город, «в который хочется возвращаться». Одесса — город в Северном Причерноморье на юго-западе Украины, на берегу Одесского залива. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой. Является третьим по населению городом страны.