На Думской площади состоялась церемония поднятия флага города. Власти заказали к празднованию огромный торт, которым угостили всех желающих на площади у Дюка.
Поздним вечером на Потемкинской лестнице запустят праздничный фейерверк.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил одесситов, отметив, что Одесса — это город, «в который хочется возвращаться».
Одесса — город в Северном Причерноморье на юго-западе Украины, на берегу Одесского залива. Главная военно-морская база Военно-морских сил Украины. Город-герой. Является третьим по населению городом страны.