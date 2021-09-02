«В Украине есть города, где всегда душевно. Есть города, где всегда вкусно. Есть-где всегда колоритно. Есть города, куда всегда хочется возвращаться. И города, которые никогда не хочется покидать. А есть Одесса. Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше — не покидать Одессу вообще!», — написал президент.
По его словам, Одессу все любят, хотят видеть снова и защищают, потому, что «Одесса — мама».
В 2021 году исполняется 227 лет со дня основания Одессы. В честь праздника запланирован концерт, на котором выступят украинские и зарубежные музыканты.