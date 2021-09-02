Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Одессы с Днем города. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Facebook 2 сентября

«В Украине есть города, где всегда душевно. Есть города, где всегда вкусно. Есть-где всегда колоритно. Есть города, куда всегда хочется возвращаться. И города, которые никогда не хочется покидать. А есть Одесса. Город, где всегда душевно, вкусно и колоритно, а потому туда всегда хочется возвращаться, а лучше — не покидать Одессу вообще!», — написал президент.

Одесса: военно-морской парад в честь 30-летия независимости © кадр из видео Украина.ру

В 2021 году исполняется 227 лет со дня основания Одессы. В честь праздника запланирован концерт, на котором выступят украинские и зарубежные музыканты.