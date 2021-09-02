По словам пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле обратили внимание на озвучивание Владимиром Зеленским на встрече с Джо Байденом желания Украины вступить в НАТО и потенциальную готовность приветствовать это желание со стороны американцев.
«Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится», — напомнил Песков.
В совместном заявлении стран по итогам встречи президентов США и Украины отмечается, что США поддерживают курс Украины в НАТО и ее реформы в этом направлении, но о сроках вступления в альянс или получения Плана действий по членству ничего не сообщается.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО будет «красной линией», за которой последует ответ Москвы.