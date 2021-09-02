Российская тематика со знаком «минус» была высоко в повестке переговоров лидеров Украины и США, что говорит о «дружбе против России». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 2 сентября

«В целом, наверное, можно сказать, что, конечно, мы обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком "минус"», — сказал он журналистам в рамках Восточного экономического форума.

Странный Зеленский, недоверчивый Байден: как прошла встреча лидеров Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

«То есть они дружат не для себя, а против России. Это тоже может вызывать только сожаление», — добавил Песков.

Накануне в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. В рамках переговоров среди прочего обсуждались вопросы конфликта на востоке Украины и строительства трубопровода «Северный поток-2».