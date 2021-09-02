Киев продолжит дипломатическое давление на Россию с целью «возвращения» полуострова. Об этом в интервью порталу Лига.нет 2 сентября сказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

Моргенштерн нестандартно ответил на вопрос о принадлежности Крыма © Моргенштерн/Инстаграм

«Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия — политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ», — сказал Резников.

При этом Украина будет продолжать подсчитывать убытки от оккупации Крыма, добавил министр.

По его словам, от действий России в Черном море страдают и страны НАТО, поэтому они должны поддержать Украину.

Крым стал российским регионом после госпереворота на Украине в 2014 году. На референдуме большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.