Министр заявил, что с целью защиты Украины США, «совершенно не провоцируя россиян», могли бы обеспечить Киев технической помощью, в частности различными средствами ПВО.
«Я считаю, что мы не сможем освободить Крым военным путем. Современная стратегия — политико-дипломатический путь. К ней относится и мощный юридический фронт всего цивилизованного мира против РФ», — сказал Резников.
При этом Украина будет продолжать подсчитывать убытки от оккупации Крыма, добавил министр.
По его словам, от действий России в Черном море страдают и страны НАТО, поэтому они должны поддержать Украину.
Крым стал российским регионом после госпереворота на Украине в 2014 году. На референдуме большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.