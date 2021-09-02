США не будут специально убирать Владимира Зеленского с поста президента Украины, но и поддерживать его тоже не будут. Это очевидно. Об этом рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Джо Байдена с президентом Украины Владимир Зеленским. Встреча лидеров стран длилась более двух часов. Сначала переговоры проходили в расширенном формате, а далее главы государств продолжили встречу с глазу на глаз.

Зеленский для них чужой, непонятный и непредсказуемый партнер, подчеркнул эксперт.

«Зеленский вообще приехал в Штаты в тот момент, когда им было не для него. У Байдена были две главные проблемы — Афганистан и ураган, а Зеленский — какое-то временное недоразумение», — категоричен Молчанов.

По-хорошему Зеленскому нужно было этот визит отменить и перенести на осень. Потому что практических последствий от него никаких для Украины нет, а пиар акцию можно было бы провести и позднее, заключил собеседник издания.

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