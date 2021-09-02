Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает обсудить совместное с США противодействие «агрессивной политике России» в Черном море во время визита главы Минобороны США Ллойда Остина в Киев. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом США Джо Байденом

По словам Зеленского, помимо совместного оборонного соглашения Украины и США, остаются вопросы безопасности в Черном море.

Украинский президент заявил, что у Киева есть предметные вопросы и предложения в этой сфере военного сотрудничества с США. Подготовкой соглашений к моменту визита главы Пентагона Ллойда Остина на Украину займутся специальные рабочие группы.

Зеленский пожаловался главе Пентагона на учения российских войск © AP, Efrem Lukatsky Джо Байден также посетит Киев с ответным визитом.

В рамках визита Зеленского в Вашингтон министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписали соглашение о проектах в сфере исследований, разработок и испытаний и оценки вооружения и военной техники. Министр обороны США пообещал выделить помощь Украине в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210901/1032165891.htmlминистр обороны США пообещал выделить помощь Украине в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

пообещал выделить помощь Украине в объеме 60 млн долларов, включая закупку переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».