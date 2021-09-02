«В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу», — говорится в заявлении.
Кроме того сообщается, план трансформации экономики, разработанный украинской стороной, будет рассмотрен на следующем заседании комиссии стратегического партнерства, которое состоится осенью в Вашингтоне.
Украина также обязалась при поддержке США продолжать бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией ЛГБТ.
Встреча Зеленского и Байдена состоялась в Вашингтоне 1 сентября.