США выделят Украине 463 млн долларов на реформы в текущем году. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном в ходе встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена 1 сентября

«В поддержку усилий Украины по воплощению реформ правительство США с 2014 года предоставило Украине почти 2 миллиарда долларов помощи на развитие и планирует выделить более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу», — говорится в заявлении.

Странный Зеленский, недоверчивый Байден: как прошла встреча лидеров Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

Украина также обязалась при поддержке США продолжать бороться с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и дискриминацией ЛГБТ.

Встреча Зеленского и Байдена состоялась в Вашингтоне 1 сентября.