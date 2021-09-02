Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 2 сентября в своем Facebook назвал поражением президента Владимира Зеленского встречу с американским коллегой Джо Байденом

«Не зря работал»: Гончаренко обрадовался написанной на него жалобе в ПАСЕ © Facebook, Алексей Гончаренко

По его словам, во время визита в США Зеленский «больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины».

Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. После переговоров он заявил, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги «только приятные слова». В четверг президент Украины прибыл в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами.