«Встреча скорее поражение, чем победа. Стратегия на встречу должна была быть более четкая: что мы хотим? (военную базу, статус основного военного союзника, членство в НАТО, развитие космической отрасли? денег?) Вот этого, что мы хотим не было, было — мы хотим все и сразу. А когда так, тогда ничего и не получаем. И ничего и получили», — написал Гончаренко.
По его словам, во время визита в США Зеленский «больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины».
Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом. После переговоров он заявил, что доволен визитом в Вашингтон и услышал от американского коллеги «только приятные слова». В четверг президент Украины прибыл в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами.