«Как обычно, с одной стороны прозвучали ритуальные заклинания о поддержке Украины, а с другой — сказки об "аннексии" Крыма и "российской агрессии". Как обычно, официальный Киев попросил денег. Наверное, какое-то их количество украинский режим получит. Но ровно столько, чтобы Украина окончательно не протянула ноги и могла исполнять предписанную ей Западом роль "анти-России"», — написал Аксенов.
Он добавил, что для самого Зеленского встреча с Байденом является пиаром, который призван продемонстрировать поддержку США властей Украины.
«На самом деле, вряд ли в данном случае уместно говорить о визите, поскольку визит предполагает общение глав двух суверенных государств. Но Зеленский приехал на поклон к Байдену, как слуга к хозяину», — отметил глава Крыма.
Накануне на встрече двух лидеров Байден заявил, что «США остаются привержены суверенитету и территориальной целостности (Украины — ред.) перед лицом российской агрессии и поддерживают чаяния Украины об евроинтеграции».
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.