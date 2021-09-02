Глава Крыма Сергей Аксенов 2 сентября в своем Telegram назвал ритуальными слова президента США Джо Байдена на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским о поддержке территориальной целостности Украины

Странный Зеленский, недоверчивый Байден: как прошла встреча лидеров Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst написал Аксенов.

Он добавил, что для самого Зеленского встреча с Байденом является пиаром, который призван продемонстрировать поддержку США властей Украины.

«На самом деле, вряд ли в данном случае уместно говорить о визите, поскольку визит предполагает общение глав двух суверенных государств. Но Зеленский приехал на поклон к Байдену, как слуга к хозяину», — отметил глава Крыма.

Накануне на встрече двух лидеров Байден заявил, что «США остаются привержены суверенитету и территориальной целостности (Украины — ред.) перед лицом российской агрессии и поддерживают чаяния Украины об евроинтеграции».

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.