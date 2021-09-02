США поблагодарили Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана. Об этом 1 сентября в своем Twitter написал государственный секретарь США Энтони Блинкен

«Было приятно присоединиться к встрече Президента (Джо) Байдена с Президентом Украины (Владимиром) Зеленским. Американско-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации людей из группы риска в Афганистане», — написал Блинкен.

Война как способ решения всех проблем: афганизация Украины и США продолжается © president.gov.ua Андрей Ермак заявил, что всех украинских граждан уже эвакуировали из Афганистана. Однако он пояснил, что при необходимости эвакуация продолжится. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил 31 августа, что около 200 граждан Украины обратились в ведомство с просьбой об эвакуации.

После вывода войск США 31 августа аэропорт Кабула взяло под контроль движение Талибан*.

*Деятельность организации запрещена в РФ