Мэр Сан-Франциско Лондон Брид предложила долгосрочную стратегию денежной стимуляции преступников, чтобы те перестали совершать преступления. Об этом сообщил на днях телеканал Kron4

В Винницкой области отпраздновали юбилей нацистского преступника © Долинский/Facebook

Инвестиционная программа, среди прочего, предоставляет ресурсы для развития молодежи, образования, обучения рабочей силы и гарантированного дохода и составляет 60 миллионов долларов.

Предполагается, что преступники каждый месяц будут получать гарантированные выплаты в размере 300 долларов. Кроме того, у них будет право на ежемесячное получение дополнительных 200 долларов за «достижение определенных результатов».

Исполнительный директор Национального института реформы уголовного правосудия Дэвид Мухаммед сообщил об успешных примерах работы подобных инициатив в нескольких других городах, а также отметил, что такое стимулирование является более выгодным решением, нежели затраты, возникающие после очередной стрельбы с жертвами и пострадавшими.

Накануне неизвестные открыли огонь на территории средней школы в американском городе Уинстон-Салеме. Полиция разыскивает злоумышленника.