США и Украина наладят защищенный канал круглосуточной связи для снижения рисков вооруженных конфликтов. Об этом 1 сентября сообщили на сайте Госдепартамента США

«Государственный департамент США и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписали Соглашение о круглосуточной защищенной линии связи Центра снижения национальных и ядерных рисков (NNRRC)», — говорится в сообщении.

США заявили о полной поддержке «нормандского формата» © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Отмечается, что система призвана свести к минимуму риск вооруженного конфликта, который может возникнуть в результате несчастного случая, просчета или недопонимания по целому ряду вопросов, влияющих на международную безопасность.

Соглашение было подписано во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.