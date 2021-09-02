«Государственный департамент США и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписали Соглашение о круглосуточной защищенной линии связи Центра снижения национальных и ядерных рисков (NNRRC)», — говорится в сообщении.
Линия работает круглосуточно, на 7 языках. Она предназначена для обмена с более чем 50 международными партнерами США информацией по вопросам контроля над ядерными и обычными вооружениями, уведомлений о запуске баллистических ракет, уничтожения химического оружия и международных киберинцидентов.
Отмечается, что система призвана свести к минимуму риск вооруженного конфликта, который может возникнуть в результате несчастного случая, просчета или недопонимания по целому ряду вопросов, влияющих на международную безопасность.
Соглашение было подписано во время визита в США президента Украины Владимира Зеленского.