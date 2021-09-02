«Зеленский прибыл в Калифорнию. В честь приезда главы украинского государства здание мэрии города Сан-Франциско по инициативе властей штата подсветили цветами украинского флага», — говорится в материале.
Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.
Зеленский находится с рабочим визитом в США, накануне у него прошла встреча с президентом Джо Байденом. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что у Зеленского в Калифорнии запланированы встречи с американскими бизнесменами.