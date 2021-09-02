Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США прибыл в Калифорнию, к его приезду здание мэрии Сан-Франциско подсветили цветами украинского флага. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба офиса главы государства

«Нормальный мужской разговор»: Зеленский охарактеризовал встречу с Байденом © REUTERS, Jonathan Ernst

Это первый визит президента Украины в Калифорнию за всю историю независимости.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, накануне у него прошла встреча с президентом Джо Байденом. Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что у Зеленского в Калифорнии запланированы встречи с американскими бизнесменами.