Арестович обратил внимание, что президент Владимир Зеленский в двух обращениях, в День Независимости и в День Крещения Руси, 5 раз упомянул название «Русь-Украина». Он отметил, что после его предложения о переименовании многие люди «в раздумьях», но кто из Офиса конкретно, не уточнил.
«В конце концов, у нас в ВНО (внешнее независимое оценивание, экзамен. — Ред.) есть соответствующий перечень вопросов, который называется Русь-Украина, история Руси и так далее. Если мы изучаем это в средней школе, то давайте сделаем что-то на государственном уровне», — предложил Арестович.
Он заявил, что не может сказать за президента, как он лично относится к этой идее, и стоит дождаться комментариев Зеленского или его пресс-секретаря.
Ранее Арестович предложил сменить название страны на Русь-Украина или закрепить в законе двойное название, поскольку, по его версии, Украина — это и есть Русь.
Также он предлагал законодательно разделить понятия «русский» и «российский», чтобы закрепить за Украиной право на русский язык и русскую культуру.
Зеленский в обращении акцентировал, что страна отмечает «День Крещения Киевской Руси — Украины».
Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210813/1032054397.html