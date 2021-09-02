Советник главы Офиса президента Украины, спикер в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал в комментарии Telegram-каналу «Политика Страны» 1 сентября, насколько серьезно власти Украины готовы переименовать страну в Русь-Украину

Арестович обратил внимание, что президент Владимир Зеленский в двух обращениях, в День Независимости и в День Крещения Руси, 5 раз упомянул название «Русь-Украина». Он отметил, что после его предложения о переименовании многие люди «в раздумьях», но кто из Офиса конкретно, не уточнил.

«В конце концов, у нас в ВНО (внешнее независимое оценивание, экзамен. — Ред.) есть соответствующий перечень вопросов, который называется Русь-Украина, история Руси и так далее. Если мы изучаем это в средней школе, то давайте сделаем что-то на государственном уровне», — предложил Арестович.

Лавров прокомментировал идею переименовать Украину © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Ранее Арестович предложил сменить название страны на Русь-Украина или закрепить в законе двойное название, поскольку, по его версии, Украина — это и есть Русь.

Украина — это и есть Русь

Также он предлагал законодательно разделить понятия «русский» и «российский», чтобы закрепить за Украиной право на русский язык и русскую культуру.

Зеленский в обращении акцентировал, что страна отмечает «День Крещения Киевской Руси — Украины».