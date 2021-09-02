Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России выступила против экстерриториального применения санкций в отношение «Северного потока-2». Об этом заявил глава объединения в России Тадзио Шиллинг, передает РИА Новости 2 сентября

США пообещали Украине продолжить борьбу против «Северного потока-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

«Что касается такого вопроса, как компромисс относительно "Северного потока 2", — мы всегда были сторонниками такой позиции, что мы против применения санкций и против экстерриториального применения санкций», — сказал Шиллинг.

В АЕБ считают, что Европа сама должна решать свою стратегию по энергетической безопасности, а коммерческие проекты не должны санкционироваться с третьей стороны.