Украина и США, согласно тексту совместного заявления, опубликованному на сайте президента Украины, продолжают выступать против «Северного потока-2» и рассматривают его как угрозу европейской энергетической безопасности.
«Что касается такого вопроса, как компромисс относительно "Северного потока 2", — мы всегда были сторонниками такой позиции, что мы против применения санкций и против экстерриториального применения санкций», — сказал Шиллинг.
В АЕБ считают, что Европа сама должна решать свою стратегию по энергетической безопасности, а коммерческие проекты не должны санкционироваться с третьей стороны.