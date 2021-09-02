США пообещали помочь Украине в сохранении транзита газа и противодействии использования Россией трубопровода «Северный поток-2» как геополитического оружия. Об этом говорится в совместном заявлении относительно стратегического партнерства Украины и США, опубликованном на сайте президента Украины

«Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украины в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия», — говорится в документе.

Также Украина и США продолжат выступать против «Северного потока-2», так как видят в нем угрозу для европейской энергетической безопасности.

«Северный поток-2»: Вместо новых санкций против проекта Зеленский получил от США старого советника © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Украина и США, кроме того, намерены сотрудничать в рамках стратегического энергетического диалога для урегулирования системных диспропорций в энергетической системе Украины, расширения реформы корпоративного управления в государственных энергетических компаниях.

Стороны также намерены сотрудничать в области усиления инвестиционной привлекательности энергетической отрасли Украины и привлечении иностранных инвестиций, необходимых для достижения целей энергетической независимости, декарбонизации и чистой энергетики.