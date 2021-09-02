«Я сказал президенту (Джо Байдену — ред.) очень открыто, что мы, невзирая ни на что, будем бороться с этим энергетическим оружием», — добавил он.
Украина и США рассматривают «Северный поток-2» как угрозу для европейской энергетической безопасности, следует из совместного заявления двух стран относительно стратегического партнерства двух стран. Киев и Вашингтон договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников.
По словам члена комитета Госдумы РФ по энергетике Бориса Гладких, проект «Северный поток — 2» носит чисто экономический характер, политические цели сюда вмешивать не стоит. Россия никогда не использовала энергетику в качестве средства давления на другие страны, заверил он.