США могут использовать санкционную политику в случае угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский журналистам после встречи с американским коллегой Джо Байденом, запись опубликовали 2 сентября в YouTube

Странный Зеленский, недоверчивый Байден: как прошла встреча лидеров Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

Украина и США рассматривают «Северный поток-2» как угрозу для европейской энергетической безопасности, следует из совместного заявления двух стран относительно стратегического партнерства двух стран. Киев и Вашингтон договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников.

По словам члена комитета Госдумы РФ по энергетике Бориса Гладких, проект «Северный поток — 2» носит чисто экономический характер, политические цели сюда вмешивать не стоит. Россия никогда не использовала энергетику в качестве средства давления на другие страны, заверил он.