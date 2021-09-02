Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с президентом США Джо Байденом заявил, что доволен визитом в Вашингтон. Видеозапись его общения с журналистами после встречи с американским коллегой опубликовали 2 сентября в YouTube

Зеленский вернется из США со «зрадой» - Савченко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Зеленский добавил, что слышал от Байдена «только приятные слова».

«Он понимает, что сложно, я говорил ему, что для меня это не сложно, нормальная работа. Я доволен результатом, когда он есть… Негатива со стороны США к Украине, ко мне, к моей команде лично, к офису президента, негатива не было совсем», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, Байден отметил земельную и судебную реформы, инфраструктурные изменения.

Ранее в Зеленский и Байден завершили двухчасовые переговоры. По итогам встречи президенты выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», увидев в нем «угрозу энергетической безопасности Европы». Кроме того, страны представили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США.