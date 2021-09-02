По его словам, он не успел детально обсудить с американской стороной визит Байдена в Киев.
«Честно вам скажу, что вспомнил об этом я после встречи, что надо было поговорить более детально о визите президента США», — признался он.
Как отметил Зеленский, американская и украинская команды общались по телефону, в том числе, по поводу визита. Зеленский надеется, что лидер США прилетит на Украину.
Двусторонняя встреча в Вашингтоне закончилась в 16:12 (23:12 мск), Зеленский уехал в 16:17 по местному времени.
По итогам мероприятия стороны выступили против строительства российского газопровода в Европе «Северный поток-2». Они представили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США по этому вопросу. Кроме того, делегации договорились продолжать попытки привлечь Россию к ответственности за так называемую «агрессию».