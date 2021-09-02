Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, о чем забыл поговорить со своим американским коллегой Джо Байденом. Видеозапись его общения с журналистами после встречи с президентом США опубликовали 2 сентября в YouTube

Странный Зеленский, недоверчивый Байден: как прошла встреча лидеров Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

«Честно вам скажу, что вспомнил об этом я после встречи, что надо было поговорить более детально о визите президента США», — признался он.

Как отметил Зеленский, американская и украинская команды общались по телефону, в том числе, по поводу визита. Зеленский надеется, что лидер США прилетит на Украину.

Двусторонняя встреча в Вашингтоне закончилась в 16:12 (23:12 мск), Зеленский уехал в 16:17 по местному времени.

По итогам мероприятия стороны выступили против строительства российского газопровода в Европе «Северный поток-2». Они представили совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США по этому вопросу. Кроме того, делегации договорились продолжать попытки привлечь Россию к ответственности за так называемую «агрессию».