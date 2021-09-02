«Вместо запланированного часа переговоры длились два часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень», — подчеркнул министр иностранных дел.
Кулеба уточнил, что по итогам встречи было сделано «сильное совместное заявление», у главы МИД появилось много совместной работы с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках Комиссии по стратегическому партнерству США и Украины, о возобновлении деятельности которой лидеры договорились в Вашингтоне.
По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую «агрессию».
Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены украинскому суверенитету и территориальной целостности и разделяют устремления Киева на пути к евроинтеграции. Президент добавил, что между государствами возобновится работа комиссии по стратегическому партнерству и будут созданы механизмы по стратегической обороне.
Instead of the scheduled one hour, talks between @ZelenskyyUa & @POTUS lasted two hours. Presidents took our relations to a new level. We have a joint statement and a lot of work for me & @SecBlinken to implement it within the renewed US-Ukraine Strategic Partnership Commission. https://t.co/0E24YSoms8— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 1, 2021