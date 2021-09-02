Глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба 2 сентября в Twitter оценил итоги встречи украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена

Кулеба пообещал, что Байден посетит Украину © Facebook, Dmytro Kuleba

Кулеба уточнил, что по итогам встречи было сделано «сильное совместное заявление», у главы МИД появилось много совместной работы с госсекретарем США Энтони Блинкеном в рамках Комиссии по стратегическому партнерству США и Украины, о возобновлении деятельности которой лидеры договорились в Вашингтоне.

По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую «агрессию».

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены украинскому суверенитету и территориальной целостности и разделяют устремления Киева на пути к евроинтеграции. Президент добавил, что между государствами возобновится работа комиссии по стратегическому партнерству и будут созданы механизмы по стратегической обороне.