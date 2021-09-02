Отмечается, что Украина намерена развивать антикоррупционную инфраструктуру для искоренения коррупции и привлечения к ответственности коррумпированных лиц. Также Украина планирует реформировать судебный сектор.
«Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника», — говорится в заявлении.
Также сообщается, что помощь и совещательные программы со стороны США поддерживают эти стратегические инициативы реформ.