Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский договорились, что необходимо немедленно избрать нового прокурора в Специализированную антикоррупционную прокуратуру и усовершенствовать законодательство, чтобы избрать также нового главу Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран

Артем Сытник: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятие законодательства для защиты полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника», — говорится в заявлении.

Также сообщается, что помощь и совещательные программы со стороны США поддерживают эти стратегические инициативы реформ.