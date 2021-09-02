Депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко назвал встречу лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена украинским поражением. Об этом 1 сентября он написал в своем Telegram-канале

Выспавшийся дед и мисс Левински: в сети обсуждают странное поведение Зеленского на встрече с Байденом © AP, Evan Vucci

По его словам, Украине нужно научиться самой о себе заботиться. Он напомнил, что транзит газа через украинскую ГТС будет остановлен, а плана у Киева все еще нет.

Кроме того Гончаренко предложил, как один из способов защиты Украины — лишение России поступлений валюты. По его словам, нужна мощная информационная кампания в Европе и США якобы о неэкологичности российского газа. Ранее в интервью немецкой медиагруппе Funke Зеленский заявил, что вопрос о «Северном потоке-2» занимает приоритетное место в повестке переговоров с Байденом, и признался, что совсем не рад договорённости США и Германии по этой теме.

Переговоры Байдена и Зеленского завершились в Вашингтоне. По итогам встречи было принято совместное заявление, брифингов или пресс-конференций не проводилось.