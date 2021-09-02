«Встреча скорее поражение, чем победа….Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? (с) И эти слова Цоя в принципе и должны быть основными в нашей повестке… Зеленский больше хотел увидеться с Байденом и получить красивое фото, чем получить какие-то реальные бонусы для Украины. Это грустно, но радует, что уже совсем скоро 2024 и эпоха Зеленского закончится», — написал Гончаренко.
По его словам, Украине нужно научиться самой о себе заботиться. Он напомнил, что транзит газа через украинскую ГТС будет остановлен, а плана у Киева все еще нет.
Кроме того Гончаренко предложил, как один из способов защиты Украины — лишение России поступлений валюты. По его словам, нужна мощная информационная кампания в Европе и США якобы о неэкологичности российского газа. Ранее в интервью немецкой медиагруппе Funke Зеленский заявил, что вопрос о «Северном потоке-2» занимает приоритетное место в повестке переговоров с Байденом, и признался, что совсем не рад договорённости США и Германии по этой теме.
Переговоры Байдена и Зеленского завершились в Вашингтоне. По итогам встречи было принято совместное заявление, брифингов или пресс-конференций не проводилось.