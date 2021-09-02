«Соединенные Штаты объявляют о новом пакете помощи в безопасности в объеме 60 млн долларов, которые включает бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, что позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии», — говорится в заявлении.
Также отмечается, что начиная с 2014 года США выделили 2,5 млрд долларов на поддержку украинской армии, включая 400 миллионов долларов, которые были предоставлены Украине в текущем году.
Встреча президентов состоялась 1 сентября. Пользователи сети отметили поведение Зеленского на встрече несколько комичным. Перед началом короткого выступления Зеленский снял маску, улыбнулся, потер ноги и, «заискивая», посмотрел на Байдена.