Президент США Джозеф Байден и украинский лидер Владимир Зеленский договорились, что Американская сторона поставит Украине бронебойные системы «Джавелин» и прочее оборонное летальное вооружение. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, которое было обнародовано на сайте Офиса президента Украины 1 сентября

Выспавшийся дед и мисс Левински: в сети обсуждают странное поведение Зеленского на встрече с Байденом © AP, Evan Vucci

Также отмечается, что начиная с 2014 года США выделили 2,5 млрд долларов на поддержку украинской армии, включая 400 миллионов долларов, которые были предоставлены Украине в текущем году.

Встреча президентов состоялась 1 сентября. Пользователи сети отметили поведение Зеленского на встрече несколько комичным. Перед началом короткого выступления Зеленский снял маску, улыбнулся, потер ноги и, «заискивая», посмотрел на Байдена.