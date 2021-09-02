В Вашингтоне 1 сентября проходит встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.
В то же время эти республики испытывают в отношении Запада чувство обиды, отметил эксперт.
«Особенно это очень сильно на Украине, которая считает, что в 2014-2015 годах она «остановили наступление России», и поэтому ждала от Запада огромной финансовой поддержки. Но им в лучшем случае дают кредиты, которые позволяют только выживать, а не развиваться», — указал Суздальцев.
Сам факт, что с Зеленским на равных говорят в Вашингтоне, — это легитимизация действующей власти. Это подается как невероятное свершение, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.