В первые годы независимости в разных постсоветских республиках экспертное сообщество, представители которого учились в одних и тех же советских университетах, испытывало благоговение перед Западом. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

В то же время эти республики испытывают в отношении Запада чувство обиды, отметил эксперт.

«Особенно это очень сильно на Украине, которая считает, что в 2014-2015 годах она «остановили наступление России», и поэтому ждала от Запада огромной финансовой поддержки. Но им в лучшем случае дают кредиты, которые позволяют только выживать, а не развиваться», — указал Суздальцев.

Сам факт, что с Зеленским на равных говорят в Вашингтоне, — это легитимизация действующей власти. Это подается как невероятное свершение, заключил собеседник издания.

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