Когда Киев городится тем, что США якобы поддержали их по «Северному потоку-2», возникает вопрос, какое отношение имеют Америка и Украина к российско-германскому проекту. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. В своем вступительном слове украинский лидер отдельно остановился на теме Донбасса и попросил главу Соединенных Штатов поспособствовать освобождению граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах.

Если Россия будет строить мост с Хабаровского края на Сахалин, Украина тоже будет предъявлять претензии, задается вопросом эксперт.

«Я все жду, когда на встрече будет что-то сказано по поводу Крыма. Я напомню, что в августе Зеленский не просто провел «крымскую платформу», а «запустил процесс возвращения Крыма в состав Украины». Учитывая, что на этом мероприятии американский уровень присутствия был очень низкий, хотелось бы понять, как в США на самом деле относятся к этой инициативе Зеленского», — указал Суздальцев.

Пока Украина будет нужна в противостоянии с Россией, ей поддержка будет оказываться. Но только такая, чтоб не умерла, заключил собеседник издания.

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