Ранее Верховная Рада приняла закон, позволяющий за сутки мобилизовать находящихся в резерве военнослужащих при эскалации в Донбассе. Кроме того, документ предусматривает ужесточение мер против лиц, уклоняющихся от службы по призыву. Закон повышает штрафы за подобные нарушения, а также вводит уголовную ответственность.
Эксперт уточнил, что штраф за уклонение от мобилизации, за непостановку на учет в военкомате и за то, что если вы не укажете смену своего места работы, по украинским законам предусматривается штраф в размере около 30 тысяч гривен, больше, чем годовая зарплата депутата.
«Да и не получится просто отсидеться у населения. Скорее всего, границы просто закроют. То есть обяжут граждан Украины призывного возраста показывать военный билет или разрешение от военкомата на выезд», — указал Цветков.
Теоретически украинцы могли бы поднять восстание против мобилизации, но для этого нужны лидеры, а в стране активно зачищается оппозиция, которая могла бы критиковать войну против Донбасса, заключил собеседник издания.