Украина учла опыт мобилизации 2014-2015 годов, когда значительная часть граждан отказывалась идти в военкоматы и участвовать в вооруженном конфликте в Донбассе. Теперь уклониться от участия в войне будет гораздо сложнее. Об этом рассказал одесский политтехнолог Алексей Цветков в эфире-ютуб канала Украина.ру

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Эксперт уточнил, что штраф за уклонение от мобилизации, за непостановку на учет в военкомате и за то, что если вы не укажете смену своего места работы, по украинским законам предусматривается штраф в размере около 30 тысяч гривен, больше, чем годовая зарплата депутата.

«Да и не получится просто отсидеться у населения. Скорее всего, границы просто закроют. То есть обяжут граждан Украины призывного возраста показывать военный билет или разрешение от военкомата на выезд», — указал Цветков.

Теоретически украинцы могли бы поднять восстание против мобилизации, но для этого нужны лидеры, а в стране активно зачищается оппозиция, которая могла бы критиковать войну против Донбасса, заключил собеседник издания.